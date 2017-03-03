Ночью с улиц Рязани вывезли 307 кубических метров снега и льда

Как сообщает сайт администрации города, в уборке города ночью было задействовано 60 единиц техники. Снег и лед вывозили с улиц Черновицкой, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, Есенина, путепроводов на Первомайском проспекте и ул. Есенина.

Сегодня в уборке задействованы 5 тракторов, 2 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 125 742 кубометра снега.