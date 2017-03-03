Женская сборная России по футболу с рязанскими «десантницами» в составе c победы стартовала в традиционном международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии

В национальную команду ее главный тренер Елена Фомина призвала нашу опытнейшую Елену Данилову, а также новичков «Рязани-ВДВ» Дарью Макаренко и Татьяну Шейкину. В первом матче наша дружина победила хозяек турнира, португальских футболисток – 1:0.

Остальные поединки завершились так: Канада – Дания – 1:0, Норвегия – Исландия – 1:1, Испания – Япония – 2:1, Голландия – Китай – 1:0, Швеция – Австралия – 1:0. Сегодня, 3 марта, россиянки встретятся с канадками, спустя три дня – с датчанками.

Сборные разбиты на три подгруппы. В финале два сильнейших коллектива по результатам предварительной части турнира поспорят за «золото», третья дружина и лучшая из занявших вторые места команд – за «бронзу».

Начавшийся турнир станет для сборной России отличной проверкой сил в ходе подготовки к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Голландии.