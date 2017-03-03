За неделю в Рязанской области подешевели капуста, морковь и лук, но подорожали рис и свинина

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 21 по 27 февраля в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, капуста белокочанная упала в цене на 3,5 процента, пшено – на 2,1 процента, лук репчатый – на 1,6 процента, морковь – на 1,1процента. Незначительно подешевели гречневая крупа, картофель, сахар-песок, баранина, яблоки. Рис подорожал на 3,6 процента, свинина на 1 процент.