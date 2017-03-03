«Предвкушение…» – в Рязани открылась выставка художественной фотографии

Вчера, 2 марта, в выставочном зале «Артрум» состоялась презентация первой отчетной выставки фотоклуба «У истока». В экспозиции – более семидесяти работ девяти авторов. В основном это – пейзажи, отражающие красоты рязанского края. Особое внимание обращают на себя снимки заброшенных храмов.

По словам руководителя фотоклуба «У истока» Олега Буцкого, этим проектом авторы хотят посредством фотографии привлечь внимание людей к красоте природы, культурному наследию, к хрупкости экологического баланса в окружающей среде.

Фотоклуб «У истока» существует всего год. Однако за это время фотографы побывали в разных уголках Рязанской области, в других близлежащих регионах. Чаще всего снимали на рассвете или закате. А еще общались с местными жителями и открывали новые для себя исторические факты, касающиеся того или иного населенного пункта. Кстати, под каждой фотографией, представленной на выставке, есть краткое описание, где и когда она была снята.

Выставка «Предвкушение…» продлится до 5 апреля. Она организована при поддержке Рязанского регионального отделения русского географического общества.

Фото предоставлено фотоклубом «У истока»