Рязанская область получит средства из федерального бюджета на реализацию проектов комплексной компактной застройки в сельской местности

Сообщает об этом сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В 2017 году между Минсельхозом России и правительством Рязанской области было заключено Соглашение на предоставление в 2017 году региону субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов комплексной компактной застройки в сельской местности. Субсидии составят 32,7324 миллиона рублей. С учетом этих средств общий объем финансирования составит 63 миллиона рублей.

В рамках реализации проектов программы планируется завершить работы по комплексному обустройству площадки из 49 индивидуальных домов в селе Тюшево Рязанского района для специалистов ООО «Авангард», а также обеспечить строительство инженерных сетей на площадке комплексной компактной застройки из 18 индивидуальных домов в селе Сергиевский Боровок Александро–Невского района для специалистов СПК «Мир».

Начиная с 2009 года на территории региона реализовано 19 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Благодаря государственной поддержке за последние 7 лет жилые поселки для аграриев появились в Касимовском, Ряжском, Рязанском, Старожиловском, Александро-Невском, Рыбновском, Сасовском, Ермишинском, Захаровском и Чучковском районах.