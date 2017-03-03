Депутат Госдумы Андрей Макаров провел личный прием рязанцев

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Традиционно среди вопросов, с которыми приходят рязанцы, на первом месте – проблемы благоустройства. Жители обращаются с просьбами оказать содействие в ремонте дворов, дорог, приведении в порядок зеленых зон, территорий школ и т. д. Рязанка Татьяна Мосякова, живущая на улице Станкозаводской (участок между улицами Бирюзова и Интернациональной), пожаловалась депутату на разбитую дорогу. Как сообщил глава администрации Рязани Олег Булеков, участок протяженностью 1800 метров включен в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани». В ближайшее время будет разработана проектная документация на ремонт и уже в мае–июле проведены работы.

Хорошую новость услышали и жители дома № 40 по улице Гагарина, просившие о ремонте дворовой территории, – двор включен в соответствующую программу и в этом году будет отремонтирован.

Было рассмотрено обращение родителей одного из юных спортсменов, занимающихся в СДЮСШОР «Олимпиец» – крупнейшней спортивной школе региона, воспитанники которой показывают высокие результаты на соревнованиях разных уровней. Больной вопрос для администрации школы – доставка детей на тренировки до расположенных за городом учебных баз и на соревнования, проходящие в ЦФО. В наличии учреждения – микроавтобус и автобус, но последнему вскоре исполняется десять лет, и по новым правилам перевозка детей на нем будет запрещена, ему на смену необходим новый. Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Елена Сорокина обещала, что вопрос будет решен.

По «спортивному» вопросу приехала и жительница села Чернобаева Старожиловского района Наталья Колесникова. Она просила отремонтировать спортивный зал Чернобаевского филиала средней школы «Рязанские сады», где учится ее дочь. В учебном заведении большое внимание уделяют развитию физкультуры и спорта, здоровому образу жизни, но нормальных условий для занятий спортом у школьников нет. Андрей Макаров отметил, что в этом году в регионе продолжается реализация программы «Детский спорт». Она действует в области уже четвертый год и позволяет ремонтировать по 15–16 спортзалов в сельских школах ежегодно. В 2017 году из федерального бюджета на эти цели выделено 14 млн. рублей, из областного – 4 млн. По данным министерства образования области, на днях объявлен конкурсный отбор, и Старожиловский район уже заявил о желании принять в нем участие. Смета у школы готова, так что препятствий к вхождению в программу нет.