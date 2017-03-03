В мартовские праздники изменится расписание движения рязанских электричек

Как сообщается в пресс-релизе компании-перевозчика ОАО «Центральная ППК», 7 и 8 марта изменится порядок курсирования пригородных электропоездов.

7 марта (вт.) пригородные электропоезда будут курсировать расписанием вторника, а 8 марта (ср.) – расписанием субботы.

Отправляющийся по пятницам в 17.23 экспресс №7050 «Москва-пасс. Казанская – Рязань-2» не будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта.

Отправляющийся по пятницам в 18.40 экспресс №7098 «Москва-пасс. Казанская – Рязань-2» не будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта.