Областная общественно-политическая газета
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03.03.2017, 13:57
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Власть
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Глава Рязанского региона Николай Любимов провел встречу с председателем Арбитражного суда области Ларисой Митяевой

3 марта состоялась встреча врио Губернатора Рязанской области Николая Любимова с председателем Арбитражного суда региона Ларисой Митяевой, назначенной на эту должность Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года. Главе региона ее представил председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов.

Во время встречи шла речь о перспективах межведомственного взаимодействия, совместной работе по выполнению государственных задач, направленных на улучшение качества правосудия в регионе.

Глава региона Николай Любимов пожелал председателю областного Арбитражного суда Ларисе Митяевой успехов в работе на ответственной должности.

Уверен, что, имея такой большой профессиональный опыт, вы справитесь с поставленными задачами, – сказал Николай Любимов. – Главное, чтобы решения Арбитражного суда Рязанской области были своевременными и справедливыми, чтобы люди, которые приходят в суд, получали там квалифицированную правовую помощь по всем вопросам.

Председатель регионального Арбитражного суда Лариса Митяева поблагодарила Николая Любимова за поздравления с назначением и заверила, что приложит все усилия к тому, чтобы оправдать оказанный ей кредит доверия со стороны Президента РФ, сохранить стабильную работу суда и достигнутые ведомством высокие показатели. «Созданы все условия для эффективной работы Арбитражного суда, есть хороший, высокопрофессиональный коллектив судей, – отметила Лариса Митяева. – Надеюсь на конструктивные отношения с правительством региона в рамках действующего законодательства, что позволит качественно выполнить стоящие перед правосудием задачи».

Источник: сайт правительства Рязанской области

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№ 39 (5326) от
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