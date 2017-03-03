Глава региона пообщался с рязанскими женщинами

Николай Любимов встретился с женским активом регионального отделения «Единой России»

За «круглым столом» собрались женщины разных возрастов и профессий. В их числе – руководитель общественной приемной «Единой России», депутат облдумы Татьяна Панфилова, директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, руководитель Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова, координатор партийного проекта «Управдом» в Рязанской области Татьяна Баринова, главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина и другие женщины. Во встрече приняли участие руководитель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Обращаясь к представительницам прекрасной половины человечества, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов отметил, что зачастую именно на женских плечах лежит самая трудная работа. Глава региона поделился своими первыми впечатлениями от знакомства с областью, назвав Рязань красивым городом, а его жителей – красивыми людьми.

Я приехал в Рязань и рассчитываю на вашу поддержку, чтобы сделать город еще лучше, – сказал Николай Любимов.

Во время встречи Николаю Любимову и Андрею Макарову поступило от женщин больше десятка вопросов на разные темы, как деловых, так и личных. Отвечая на один из первых вопросов, Николай Любимов рассказал о своей семье и семейных традициях. Так, у него есть правило проводить воскресный день с женой и двумя дочерьми. Это могут быть прогулки на лыжах, посещение бассейна, походы по магазинам. В числе своих увлечений Николай Любимов назвал чтение книг, музыку разных стилей и направлений – от классики до панк-рока. Глава региона рассказал, что в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна, потом сам научился играть на гитаре.

Директор библиотеки имени Горького, где и проходила встреча, Наталья Гришина предложила Николаю Любимову пополнить ряды постоянных читателей. А директор Рязанского центра народного творчества Елена Шаповская передала Николаю Любимову, Андрею Макарову и Аркадию Фомину рязанские куклы-обереги в качестве подарка для женской половины их семей.