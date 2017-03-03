В Сасовском индустриальном колледже Рязанской области провели открытый классный час «Имя ангела – мама»

Празднично украшенный актовый зал гостеприимно открыл в этот день двери для мам, бабушек, педагогов, студентов

«На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – МАМА». Этими слова ведущие Дарья Озерова и Анастасия Коняева открыли классный час. С теплотой и сердечностью прозвучало стихотворение в исполнении Парышевой Олеси «Говорил нерожденный малыш….» в сопровождении презентации. Отдельная страничка классного часа была посвящена теме «Женщина и война». Рассказ о том, сколько горя приносят войны матерям, потерявшим своих детей в мирное время, никого не оставил равнодушным. Завершилась эта страничка клипом Л.М. Гурченко «Молитва».

Также студенты рассказали об увлечениях своих мам, бабушек. Помимо сугубо женских: кулинарией, бисероплетения, цветоводства, мамы покушаются и на чисто мужские занятия: рыбалку, мотокросс. А стихотворение Надежды Дьяконовой, обращенное к своей маме, до слез растрогало всех присутствующих в зале. Секретами семейного счастья и воспитания детей поделились Жанна Николаевна Дьяконова и Ольга Александровна Добротворцева.