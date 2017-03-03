Артисты Рязанского областного музыкального театра исполнят романсы на стихи Якова Полонского

Завтра, 4 марта, в 14.00 в областной библиотеке им. Горького (ул. Ленина, 52) состоится концерт «Мой костер в тумане светит…», посвященный 200-летию со дня рождения русского литератора, поэта Якова Петровича Полонского.

Романсы на стихи Полонского прозвучат в исполнении артистов Рязанского областного музыкального театра. Музыкальные произведения исполнят фольклорный ансамбль «Раек» и ансамбль виолончелистов детской школы искусств № 4.

Ведущая музыкально-литературного вечера – музыковед Галина Ганина.