Рязанцам могут помочь улучшить отношения с близкими людьми

Акция «Доверяй и проверяй» стартовала на сайте единого общероссийского детского телефона доверия

В течение двух месяцев на сайте детского телефона доверия будет проходить тестирование, касающееся дружбы, любви и детско-родительских взаимоотношений. Выявив с помощью теста уязвимые места в отношениях с близкими, каждый может проконсультироваться с психологом детского телефона доверия по телефону 8-800-2000-122 или на сайте telefon-doveria.ru и с помощью его совета попытаться улучшить ситуацию. После этого рекомендуется пройти тест заново и посмотреть, произошли ли изменения.