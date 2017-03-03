За три дня в Рязани засыпали ямы на 8 участках автомобильных дорог

Сайт администрации города сообщает, что в областном центре ведутся работы по повышению безопасности дорожного движения. В частности, с 1 по 3 марта щебнем засыпали ямы и выбоины на участках дорог улицах Зубковой, Княжье Поле, Большой, Бирюзова, Пирогова, участке автомобильной дороги в поселке Карцево, Восточной окружной дороге, участке дороги от ул. Касимовское шоссе до ул. Кальной. Общая площадь составила 174 кв.м.

Работы будут продолжены вплоть до начала сезонной дорожно-ремонтной кампании.