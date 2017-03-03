В Сасове Рязанской области участница Великой Отечественной войны в день своего юбилея получила поздравление от Президента России Владимира Путина

Участница Великой Отечественной войны Татьяна Ефимовна Шуварикова принимала поздравления в связи с 90-летием со дня рождения. Директор МКЦ г. Сасова Елена Фролова от имени городского руководства выразила Татьяне Ефимовне слова благодарности за нелегкий труд в годы Великой Отечественной войны, вручила юбилярше персональное поздравление от Президента России Владимира Путина и ценный подарок. Татьяна Ефимовна была очень тронута, не могла скрыть слез радости и поблагодарила за заботу и внимание.

Когда началась война, Татьяне Ефимовне было 14 лет. Жили тогда в деревне Березово Сасовского р-на. Семья была большая – 8 детей. Отец погиб в 1942 году под Сталинградом. Татьяна была старшей в семье, и на ее плечи легла забота о младших братьях и сестрах. Кроме этого, наравне со взрослыми работала в поле и на ферме. Времена были тяжелые, еды не хватало, все отдавали для фронта. Вместе с младшими ходили собирать оставшиеся от жатвы колоски. Хоть она была совсем девчонкой, но выполняла любую работу. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. Работали из последних сил – так нужно было для Родины, для Победы.

После войны много лет работала на железнодорожной станции. Татьяна Ефимовна до сих пор любит что-то делать дома: готовить, убирать, потому что она не привыкла сидеть без дела.