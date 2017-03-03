Новый председатель Арбитражного суда Рязанской области вступила в должность

Лариса Митяева стала третьим председателем суда за историю его работы в регионе. До этого временно исполняющей обязанности на этой должности была заместитель председателя Валентина Калинина. На торжественной церемонии по случаю вступления в должность Ларисы Митяевой председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов вручил Валентине Алексеевне цветы и поблагодарил за проделанную работу.

Ларису Игоревну с назначением поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова и другие гости и коллеги. Все они отметили высокий уровень работы ведомства, назвав его «оазисом порядочности и профессионализма». «Достигнутые моими предшественниками результаты станут для меня ориентиром», – подчеркнула Лариса Митяева.

Новый председатель Арбитражного суда области – рязанка. В 2000 году окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук. С 2009 по 2012 год работала судьей Арбитражного суда, с 2012 года – председателем второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Назначена на должность председателя Арбитражного суда области Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года №90.