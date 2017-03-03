Глава администрации Рязани Олег Булеков принял участие в заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации

2 марта глава администрации Рязани Олег Булеков принял участие в первом заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации, проходившем на площадке Государственной Думы Федерального собрания РФ под эгидой ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований», сообщается на сайте администрации Рязани.

Работа проходила при участии представителей администрации Президента России, руководителей органов исполнительной власти всех уровней, экспертного сообщества.

В числе прочих на заседании обсуждались вопросы планирования и стратегии развития больших городов, благоустройства городских территорий, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, развития института ТОС.

По словам главы администрации Рязани Олега Булекова, в городе действует многочисленная и стабильная сеть активистов, объединяющая 51 комитет территориального общественного самоуправления по месту жительства.

Это многофункциональные объединения, которые оказывают значительную поддержку в решении таких общегородских вопросов как благоустройство, культурно-массовая активность, дворовый спорт, работа с детьми и молодежью, патриотическая работа, – отметил Олег Булеков. – Сегодня перед администрацией стоит задача, укрепить институт ТОС, более эффективно использовать эту площадку для выявления и поддержки общественных инициатив.

Для этих целей в городе действует муниципальная программа по поддержке общественных инициатив и развития территорий в Рязани. В частности, она выражается в предоставлении компенсирующих субсидий, премировании членов активов ТОС, финансировании проведения ежегодного смотра-конкурса «На лучший ТОС».

Говоря о перспективах, Олег Булеков заявил, что в планах администрации в текущем году – наладить межмуниципальное взаимодействие по вопросам территориального общественного самоуправления.