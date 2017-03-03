Первые впечатления о Рязанской области у врио губернатора Николая Любимова хорошие

Об этом он сообщил участникам заседания Клуба политологов, состоявшегося сегодня в Доме общественных организаций. На вопросы преподавателей рязанских вузов, представителей экспертного сообщества, журналистов отвечал и принявший участие в разговоре депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Речь шла о перспективах развитии региона и о предстоящей избирательной кампании по выборам главы региона. Николай Любимов не стал делать громких заявлений, поскольку его знакомство с регионом только начинается. Пока его впечатления вполне благоприятные. Сейчас, в условиях восстанавливающегося экономического роста, очень важно не упустить момент и продолжать политику привлечения инвестиций в Рязанскую область. Глава региона заявил о том, что не собирается механически переносить калужский опыт работы с инвесторами в Рязанскую область. На его взгляд необходимо сделать эту работу системной и эффективной.

В заседании клуба приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов и министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев.

На заседании обсуждались перспективы сотрудничества областной власти с университетами. Шла речь и о предстоящем 160-летии со дня рождения К. Циолковского, о ряде приоритетных направлений развития областного центра. Заявив о том, что обсуждение проблем региона должно носить открытый характер, врио губернатора Николай Любимов заверил собравшихся, что встречи в Клубе политологов, как уже сложилось, будут регулярными и продуктивными.