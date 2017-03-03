За нарушение миграционного законодательства жителю Рязани грозит крупный штраф или лишение свободы

Сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Рязани выявили, что 40-летнй рязанец в своей квартире фиктивно поставил на учет гражданина Республики Узбекистан, сообщает сайт УМВД России по области.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.