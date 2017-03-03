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Главная страница / Новости Рязани и области
03.03.2017, 17:19
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Общество
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За нарушение миграционного законодательства жителю Рязани грозит крупный штраф или лишение свободы

Сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Рязани выявили, что 40-летнй рязанец в своей квартире фиктивно поставил на учет гражданина Республики Узбекистан, сообщает сайт УМВД России по области.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

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