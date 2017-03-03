В Рязани инспекторы ГИБДД проверили более полусотни автомобилей такси

Сайт регионального УМВД России сообщает, что в областном центре прошла профилактическая операция ГИБДД «Такси». В течение нескольких часов инспекторы проверили более 50-ти легковых автомобилей такси на наиболее популярных стоянках такси. Особое внимание уделили наличию разрешений на деятельность такси, необходимой информации для пассажиров и документов в салоне транспортных средств. Проверялось также соответствие атрибутики такси на автомобилях требованиям действующего законодательства.

Сотрудниками полиции совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог было выявлено 5 административных правонарушений.