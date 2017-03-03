В Рязани сотрудники полиции задержали серийного вора

Полицейские раскрыли шесть краж из автомобилей. Злоумышленник открывал авто с помощью специального электронного устройства и похищал деньги и документы.

В полицию поступили сообщения о кражах из салонов автомобилей, припаркованных на улицах Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. При этом следов взлома дверей обнаружено не было. Пострадавшие замечали пропажу ценностей (как правило, это были сумки с личными документами и деньгами) после того, как открывали свое авто с помощью электронного ключа. Полицейские предположили, что злоумышленник использовал специальное устройство, считывающее код сигнализации.

Оперативники получили информацию, что к этим кражам причастен 44-летний рязанец. Вчера при совершении хищения из автомобиля «Киа», припаркованного 23-летней хозяйкой на улице Новоселов, сотрудники полиции задержали злоумышленника с поличным. В похищенной из салона авто сумке были личные документы автолюбительницы и 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник использовал специальное электронное устройство, которое считывало и записывало код автосигнализации. Задержанный рязанец оказался причастен еще к пяти автокражам. Злоумышленник высматривал на импровизированных парковках у многоэтажных домов автомобили, из которых водители выходили без сумочек или барсеток, и пытался забраться в салоны этих машин. В пяти случаях злоумышленнику удалось незаметно открыть автомобили и похитить сумочки с деньгами. Еще в одном случае электронику обмануть не удалось, тогда злоумышленник разбил боковое стекло и украл сумочку через образовавшийся проем. Часть похищенного изъята.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.