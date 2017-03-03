В подарок женщинам рязанские фотографы подготовили праздничную выставку

В областном научно-методическом центре народного творчества начала работу экспозиция «Дорогие наши»

Это подарок рязанским женщинам от фотографов Александра Сорокина, Сергея Новикова, Владимира Емельянова.

На 70 фотографиях – прекрасные, вдохновляющие на творчество женщины. Владимир Емельянов показывает повседневную жизнь женщин в репортажном жанре: занятие рукоделием, прогулки, участие в фестивалях, катание с горки. На фотографиях Сергея Новикова – загадочные, неприступные красавицы. Работы Александра Сорокина аллегоричны, они рассказывают о прекрасном внутреннем мире героинь, их темпераментах и характерах.

Познакомиться с галереей женских образов, созданных рязанскими фотографами, можно до 1 апреля по адресу: ул. Урицкого, 72. Вход свободный.