В подарок женщинам рязанские фотографы подготовили праздничную выставку
Это подарок рязанским женщинам от фотографов Александра Сорокина, Сергея Новикова, Владимира Емельянова.
На 70 фотографиях – прекрасные, вдохновляющие на творчество женщины. Владимир Емельянов показывает повседневную жизнь женщин в репортажном жанре: занятие рукоделием, прогулки, участие в фестивалях, катание с горки. На фотографиях Сергея Новикова – загадочные, неприступные красавицы. Работы Александра Сорокина аллегоричны, они рассказывают о прекрасном внутреннем мире героинь, их темпераментах и характерах.
Познакомиться с галереей женских образов, созданных рязанскими фотографами, можно до 1 апреля по адресу: ул. Урицкого, 72. Вход свободный.
03 марта 2017