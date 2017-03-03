Рязанские школьники приняли участие в игровых судебных процессах

Примерить на себя роли судьи, адвоката, подсудимого и истца школьники смогли благодаря участию в проекте «Знакомьтесь, судебная система России». Рязанский областной суд реализует этот проект с 2006 года совместно с Рязанским областным институтом развития образования.

На I этапе проекта участники посетили с экскурсией областной и районные суды, офисы мировых судей. На II этапе ребята смогли посетить реальные судебные заседания и пообщаться с судьями. Следующим этапом стало участие в командном квесте «На весах Фемиды», который проходил в областной библиотеке имени Горького. Затем школьники приступили к разработке собственного судебного процесса

В заключительный день XI фестиваля судебные процессы разыграли десятиклассники из Скопинской школы № 1 и Рязанской школы № 51. Всего в сезоне приняло участие 13 школ.

Осуществить такую насыщенную программу удается благодаря поддержке регионального отделения «Ассоциации юристов России», Судебного департамента Рязанской области, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области, Рязанской областной детской библиотеки, ООО «Рязанский научно-исследовательский центр судебной экспертизы», компании «Гарант-Рязань» и «Консультант-Ока».

Для школьников в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» будет организована беседа с работниками Роскомнадзора о правовых аспектах пользования сетью Интернет. Каждый школьник напишет эссе об участии в проекте. В апреле состоится итоговая конференция, на которой будут вручены дипломы самым активным участникам.