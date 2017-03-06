БК «Рязань» уступил «Самаре»

Хотя еще за 5 минут до завершения основного времени вчерашнего домашнего матча отставание составляло всего 8 очков

Уже к окончанию стартового периода обозначилось преимущество гостей, они вели в счете 20:11. И все же «зубры» в конце первой-начале второй четверти сумели перехватить инициативу и свести свое отставание к минимуму — 26:25 в пользу «Самары» после трех минут во втором периоде. Были во втором периоде взаимные ошибки команд, но после рывка гостей 9:1 к большому перерыву соперники нашей команды подходили уже с двузначным перевесом (43:31).

В третьей десятиминутке минимальный разрыв в счете составлял 8 очков. Нарастить преимущество ни в третьем, ни в начале четвертого периода у гостей тоже тоже не получалось. Еще за пять минут до завершения основного времени матча казалось, что далеко не все в нем ясно: разница в счете составляла всего 8 очков (65:57).

За оставшееся время «Рязань» набрала 2 очка. Самарцы же закрыли поединок рывком 10:0. Итоговый результат: 80:59 в пользу «Самары».

Сейчас БК «Рязань» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и сыграет 14 марта в Южно-Сахалинске с командой БК «ПСК «Сахалин».

Источник: материалы сайта bcsamara.com