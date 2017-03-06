Рязанские коммерческие перевозчики за собственные средства оборудуют комнаты отдыха для водителей
Совещание с представителями коммерческих перевозчиков города провели заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов и начальник управления транспорта Андрей Каплинский.
Участники совещания обсудили механизмы организации надлежащего санитарного состояния территории конечных разворотных кругов, а также обеспечения условий для межрейсового технологического отстоя подвижного состава.
Как сообщается на сайте администрации Рязани, представители перевозчиков выступили с инициативой за счет собственных средств обустроить на территории конечных пунктов остановочные комплексы, включающие комнату для отдыха и приема пищи водительского и кондукторского состава.
03 марта 2017