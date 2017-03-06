В выходные в Рязанской области сгорел сарай и гараж

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 20.14 на пульт дежурного «01» поступила информация о пожаре в селе Захарово. Горел кирпичный хозяйственный сарай. Люди не пострадали. Причину пожара и ущерб в настоящее время устанавливают специалисты.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В воскресенье в 00.20 поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Возгорание произошло в кирпичном гараже. Огонь повредил не только строение, но и автомобиль «Форд», который находился внутри. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.