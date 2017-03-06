В выходные в Рязанской области сотрудники регионального МЧС побеседовали с жителями почти 2000 дворов

В области продолжается работа по профилактике бытовых пожаров. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в выходные специалисты провели сходы граждан в Касимовском, Скопинском, Шацком, Пронском, Ряжском и Сасовском районах. Сотрудники побеседовали с жителями о правилах пожарной безопасности с жителями почти 2000 дворов и раздали им памятки.

Гражданам напомнили основные правила пожарной безопасности в весенний период, рассказали о том, как безопасно пользоваться печным отоплением и газовым оборудованием.