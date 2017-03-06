За ночь с улиц Рязани вывезли 270 кубометров льда и снега

Сайт администрации города сообщает, что ночью в уборке дорог Рязани была задействована 51 единица техники.

Лед и грунтовые наносы вывозили с улиц Электрозаводской, Лермонтова, Циолковского, Есенина, Грибоедова.

Сегодня в в уборке задействованы 5 тракторов, 2 погрузчика, 11 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли более 126 тысяч кубометров снега.