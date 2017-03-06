В Рязанской области «Жигули» столкнулись с «КамАЗом»

ДТП произошло в субботу, 4 марта, в 19.40 на 292-м километре автодороги М-6 «Каспий» Скопинского района, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 32-летний житель Рязанской области, двигаясь в сторону Тамбова, столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с прицепом, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его 30-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.