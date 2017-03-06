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Главная страница / Новости Рязани и области
06.03.2017, 11:49
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Спорт
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Стартовал плей-офф в Ночной Хоккейной Лиге Рязанской области

Первые победы и поражения позади – что дальше?

Сыграны матчи одной восьмой финала и один из четвертьфиналов. О сенсациях и разгромах – в предлагаемом обзоре, подготовленном пресс-секретарем НХЛ в Рязанской области Константином Куколевым

Пятое место в «регулярке» заняла «Шкода-Рязань». Она встречалась со «Сталькомплектом», который финишировал на 12-й позиции. Козырь «стальных» – это хороший вратарь Сергей Нистратов. Лишь дважды он капитулировал после бросков Владимира Синельникова и Дмитрия Кузнецова. Второй гол и вовсе получился обидным - шайба вылетела из скопления игроков, и отразить её не было никакой возможности. У «Сталькомплекта» отличился Дмитрий Андреев. Несмотря на маленький счёт 2:1 победа автомобилистов была уверенной. Моментов для того, чтобы уравнять чаши, по сути у подопечных Александра Нагайцева не было.

Также первыми открыли счёт фавориты и в паре «Держава» - «ВДВ-Рязань». Отличился лидер атак Рамиль Халиуллин. Но вот партнёры не поддержали усилия своего руководителя. Вначале десантники сравняли счёт (курьёзную шайбу забросил Виталий Царёв). А в третьем периоде перехватили инициативу и дважды поразили ворота Олега Ерикова. Это сделали Максим Морозов и Тимофей Жданов. «ВДВ-Рязань» самоотверженно сыграла в обороне и удержала победный счёт 3:1. Вот так десантники, которые попали в плей-офф за счёт победы в заключительном матче сезона, оказались в четвертьфинале.

Поединок «Сокола» и «Витязя» оправдал надежды болельщиков. Команды бросало то в жар, то в холод. Открыли счёт хоккеисты «Сокола». На 21- минуте уже ведут хоккеисты «Витязя» со счётом 3:1. После 30-й минуты пять шайб подряд забрасывают хоккеисты «Сокола». 6:3 – счёт солидный. Однако едва «Витязь» не догнал соперников. Две шайбы отыграл и устроил финальный штурм. Победа «Сокола» – 6:5, но игра надолго запомнится болельщикам.

Матч «Здоровья» и «Энергии» должен был быть самым упорным. Ведь команды в «регулярке» заняли соседние места – восьмое и девятое. Но очень уверенно провел матч коллектив «Здоровья». Вели в счёте 4:0. Шайбы забросили Гамарин, Сенюков, Чернов и Фокин. В концовке «энергетики» пошли ва-банк и две шайбы отквитали, но на большее их не хватило – 4:2.

В субботу состоялся и первый четвертьфинальный матч. В Сасове команда «Восход СУ-2» сразилась с десантниками. «ВДВ-Рязань» проводил второй матч за неделю, поэтому силы оказались неравными. Разромная победа касимовцев 13:1. По 4 шайбы забросили Эдуард Султанаев и Сергей Баранов. Четыре очка за результативность (два гола и две меткие передачи) на счету Юрия Шумкина. Сергей Баранов установил новый рекорд отборочных соревнований Ночной Лиги в регионе. Он набрал 65 очков по системе гол плюс пас. Предыдущее достижение принадлежало Игорю Власову – 61 набранное очко за сезон.

На этой неделе состоялись и два матча «Кубка Надежд». Команды Рыбного и Сасова сыграли вничью 2:2. В серии послематчевых бросков метче были сасовцы. Они и вышли в финал Кубка Надежд. Соперниками по финалу станут хоккеисты Дядькова, которые обыграли ХК «Лесной» 3:1.

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