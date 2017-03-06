Новости НХЛ: сегодня во втором четвертьфинале встречаются «Динамо» и «Шкода-Рязань»

Начало в 19 часов

7 марта интересное противостояние «Империя» - «Сокол» начнётся в 22 часа 15 минут. 8 марта настоящие мужчины подарят своим любимым хоккейный матч в 14 часов. Встретятся «Автоимпорт» и «Здоровье». Вход на все поединки во дворце спорта «Олимпийский» бесплатный. 9 марта состоится стыковой матч за 11-е место, в котором в 20 часов скрестят клюшки «Витязь» и «Сталькомплект». 11 марта разыграют 9-е место «Держава» и «Энергия». Начало в 22 часа 45 минут.