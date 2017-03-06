В Рязани музыканты группы Feelin’s поздравят женщин с 8 марта

Рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин 8 марта в кафе «Фонтан» дадут праздничный концерт, посвященный весне, любви и женщине.

В этот вечер со сцены прозвучат легендарные шедевры таких исполнителей, как Frank Sinatra, Michael Bubble, Elvis Presley, Johny Mathis, а также любимые мелодии из советских кинофильмов.

Выступят:

Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;

Сергей Долгишев – саксофон;

Вячеслав Сергеев – барабаны;

Константин Панкратов – бас-гитара;

Сергей Гриматин – вокал.