В Рязани музыканты группы Feelin’s поздравят женщин с 8 марта
Рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин 8 марта в кафе «Фонтан» дадут праздничный концерт, посвященный весне, любви и женщине.
В этот вечер со сцены прозвучат легендарные шедевры таких исполнителей, как Frank Sinatra, Michael Bubble, Elvis Presley, Johny Mathis, а также любимые мелодии из советских кинофильмов.
Выступят:
Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;
Сергей Долгишев – саксофон;
Вячеслав Сергеев – барабаны;
Константин Панкратов – бас-гитара;
Сергей Гриматин – вокал.
03 марта 2017