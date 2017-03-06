«Элекс-Фаворит» в Рязани обыграл якутскую «Зарю»

Счет матча – 7:5

В субботу, 4 марта, состоялись игры 21-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» принимал в Рязани якутскую «Зарю».

Как сообщает пресс-атташе клуба Алексей Самохин, эта встреча, как и ожидалось, получилась очень напряжённой и сложной для хозяев. Гости, не блиставшие в первом круге, в последнее время одержали несколько побед и набрали неплохой ход. Омоложение команды пошло ей явно на пользу. Рязанцы же испытывали серьёзные кадровые проблемы: из-за травм, болезней и дисквалификации «Элекс-Фаворит» смог выставить на матч лишь семь полевых игроков. Кроме того, матчи с «Зарёй» всегда складывались очень непросто – достаточно вспомнить встречу первого круга, завершившуюся вничью.

Основные события развернулись во втором тайме. В первой половине, хотя моментов для взятия ворот и хватало, болельщики увидели лишь один забитый мяч – он на счету Михаила Лушникова. Зато во второй половине голов было предостаточно. При этом хозяева дважды уступали в счёте, но всё-таки нашли в себе силы, чтобы победить. Победный мяч на счету Дениса Голунова, а окончательный результат установил Руслан Мурашкин, забивший уже в пустые ворота.

Впереди у «Элекса-Фаворита» не менее трудный матч – 11 марта в гостях со смоленским «Автодором». В нём не сможет принять участие получивший третью желтую карточку Михаил Лушников. Под вопросом участие и ещё нескольких игроков из-за болезней и травм.