За пятницу и выходные в Рязанской области выявили 18 нетрезвых водителей

Прошел профилактический рейд ГИБДД

По информации сайта УМВД России по обалсти, в рамках рейда в субботу в Рязани в массовом порядке инспекторы останавливали для проверки автомобили. Сотрудники батальона ДПС ГИБДД установили, что 2 водителя автомобилей, остановленных в большом транспортном потоке, управляли машинами в нетрезвом состоянии.

Всего же в субботу было выявлено 32 нарушения правил дорожного движения. Большая часть нарушений касалась управления транспортным средством, на которых установлены стекла, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента. Многие водители управляли автомобилями без страхового полиса ОСАГО, водительского удостоверения и других необходимых документов.