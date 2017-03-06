Золотые хиты прозвучали на рязанской сцене в исполнении современного баритона

В областном музыкальном театре состоялся гала-концерт президента и руководителя фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе (баритон). Сольный проект «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» включил в себя арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные неаполитанские песни, а также хиты эстрады, составлявшие основу программ великого певца.

Давид Гвинианидзе на протяжении всего концерта вел диалог со зрителями. Певец рассказывал о себе, о жизни Муслима Магомаева и о том, как пополнялся репертуар популярного исполнителя. Много композиций Давид исполнил в зрительном зале, глядя в глаза слушателям и приглашая дам на танец.

Гала-концерт Гвинианидзе – это дань уважения и восхищения творчеством легендарного исполнителя и новое прочтение известнейших хитов эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева. Со сцены музыкального театра прозвучали композиции: «Мелодия», «Королева красоты», «Дилайла», «Гордость», песня Трубадура из м/ф «Бременские музыканты» и другие композиции. Всего в репертуар Магомаева входило более 600 произведений. Популяризация красоты вокальной классической музыки – важная часть творчества Гвинианидзе. Проекты фонда «Таланты мира» обращают внимание широкой зрительской аудитории к неиссякаемой сокровищнице мировой оперной классики. В них принимают участие звезды лучших оперных театров мира.

– Нам понравился концерт Гвинианидзе. У него объемный сильный голос, он с уважением относится к зрителям, – говорят супруги Шестаковы. – Было отрадно вновь услышать хиты нашей молодости. Конечно, исполнить песни на уровне Муслима Магомаева вряд ли кому-то удастся, но этот концерт оставил приятные впечатления.