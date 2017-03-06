Международный конкурс «Солнечный зайчик» в Рязани завершился концертом с танцами в зале

Эстрадный исполнитель Митя Фомин произвел фурор на церемонии закрытия, спустившись в зал во время исполнения хита «Все будет хорошо». Юные участники конкурса танцевали и пели рядом с артистом, и позже он отметил «невероятную солнечную энергетику» детей. Выступление Фомина стало одним из самых ярких на закрытии «Солнечного зайчика». Помимо него, порадовать конкурсантов и их родителей приехали Сати Казанова и группа MBAND.

Гала-концерт, завершающий 25-й международный конкурс детского и юношеского творчества, получился длинным и разноплановым. На сцене выступили как призеры и победители «Солнечного зайчика», так и члены детского и взрослого жюри – Софья Долганова, группа «Кудри», Элла Хрусталева и другие. «Мы с вами принадлежим к особой категории людей, которые хотят дарить что-то миру, придумывать и творить», – обратилась к детям Элла Александровна.

На закрытии дипломы и награды получили лучшие танцевальные и вокальные коллективы, а также солисты. Кроме того, многие юные артисты были удостоены спецпризов: рязанцы из «Школы Рока», студии современного танца «Экшн» и детского музыкального театра «Созвездие добра» смогут сыграть в лазертаг. А студия эстрадного танца «Поколение Dance» получила сппецприз от Рязанской городской Думы – видеокамеру.

По итогам юбилейного «Солнечного зайчика», гран-при в номинации «Хореография» получил коллектив «Поколение Dance». Лучшей народной певицей признали рязанку Елену Рябову – ей, помимо высшего приза, выплатят премию в размере 10 тысяч рублей. Такая же награда плюс планшетный компьютер достались лучшей артистке в номинации «Эстрадный вокал» – Виктории Бездомниковой из Новомичуринска.