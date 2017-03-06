Рязанский областной театр драмы представит весеннюю премьеру по одной из самых веселых пьес А.Н. Островского
Рязанский государственный областной театр драмы приглашает рязанцев на премьеру по пьесе классика русской драматургии А.Н. Островского «Не всё коту масленица» в постановке режиссера Карена Нерсисяна. Показы состоятся 24 (начало в 19.00) и 25 марта (начало в 18.00).
В драматургии Островского едва ли не самым популярным жанром являются «картины московской жизни» и «сцены из купеческой жизни», а заглавиями его произведений становятся пословицы и поговорки, и недаром эти пословицы и поговорки так часто звучат в развязке и финале его комедий. «Не всё коту масленица» – одна из самых блестящих пьес драматурга, богатейший материал для бенефисных ролей любого актера. «Эта вещь написана для знатоков, тут главное: московский быт и купеческий язык, доведенный до точки», – так писал Островский о своей пьесе.
Яркая, страстная история любви, исполненная юмора, трагизма и жесткой иронии. Написанная более ста лет назад, она не утратила свежести и все так же радует зрителя узнаваемостью характеров и ситуаций.
Богатый купец, вдовец почтенного возраста, оставшийся почти в полном одиночестве из-за своего грозного нрава, приглядел себе невесту. Привыкший к определенному укладу, соблюдающий традиции старины, он рассчитывает что ему, хозяину жизни, будут рады-радешеньки все, кому он готов стать благодетелем. Однако, похоже, сердце юной красавицы-невесты несвободно…
В спектакле заняты народная артистка России Людмила Коршунова, заслуженный артист России Александр Зайцев, артисты Юрий Борисов, Анастасия Бурмистрова, Никита Левин, Марина Мясникова.
Режиссер-постановщик – Карен Нерсисян
Режиссер – Дарья Казеева
Сценография – Кирилл Данилов
Художник по костюмам – Янина Кремер
Художник по свету – Андрей Козлов
03 марта 2017