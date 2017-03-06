Жительница Рязани незаконно зарегистрировала в своем доме гражданку Узбекистана

Сайт регионального УМВД России сообщает, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по области выявили, что 44-летняя рязанка в своем доме фиктивно поставила на учет 51-летнюю гражданку Республики Узбекистан.

В отношении хозяйки «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.