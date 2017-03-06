Рязанская область получит федеральные средства на строительство газовых и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах

В региональном минсельхозе информирует о том, что между минсельхозом России и правительством Рязанской области заключено Соглашение на предоставление в текущем году Рязанской области на строительство газовых и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах субсидий из федерального бюджета в объеме 30,257 млн рублей, в том числе на:

- развитие газификации в сельской местности – 10,209 млн. рублей;

- развитие водоснабжения в сельской местности – 20,048 млн. рублей.

С учетом выделяемых субсидий общий объем финансирования данного мероприятия составит 74,665 млн. рублей, в том числе:

- развитие газификации в сельской местности – 24,617 млн рублей;

- развитие водоснабжения в сельской местности – 50,048 млн рублей.

В пределах выделенных ассигнований в 2017 году планируется ввести в действие 31,3 км распределительных газовых сетей и 10,86 км локальных водопроводов.

За последние 3 года в рамках программы устойчивого развития сельских территорий в селах Рязанской области построено 217 км распределительных газовых и 109 км водопроводных сетей.