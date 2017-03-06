В списке ямочного ремонта рязанских дорог 115 участков

В областном центре уже приступили к этим работам

Об этом сообщила заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем сегодня брифинге. По ее совам, Как только сошел снег, была проведена инвентаризация состояния дорожного полотна, составлен перечень дорог, покрытие которых необходимо привести в порядок в первую очередь. В этот список включено 115 участков, площадь ремонта – 6,5 тысячи квадратных метров.

Обследование дорог в весенний период проводится ежедневно, ситуация на рязанских дорогах меняется тоже ежедневно. В своей работе мы пользуемся информацией портала «Исправим вместе», регионального отделения Общероссийского народного фронта, обращениями рязанцев, – сказала Ольга Свинцова.

В период до 15 мая ремонт будет проведен на площади около 25 тысяч квадратных метров. В настоящее время н улицах Рязани работает 8 подрядных организаций в составе 14 бригад. Среди них муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города», ООО «Ремекс», ООО «Стройактив», ООО «Лидерстрой» и другие. При этом основной объем ямочного ремонта ляжет «на плечи» Дирекции благоустройства.