В Дирекции благоустройства города Рязани создан собственный асфальтобетонный завод

Предприятие заработает в полную силу уже завтра. Сейчас ведутся завершающие пуско-наладочные работы. Об этом сообщила заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем сегодня брифинге, посвященном ремонтно-строительным дорожным работам этого года. В настоящее время на базе предприятия создано 4 бригады, которые круглосуточно работают, выполняя ямочный ремонт на дорогах Рязани с применением собственного асфальтобетона.