В этом году в Рязани начнется строительство новой дороги

Новая дорога протяженностью 1,6 километра будет построена между Северной окружной дорогой и проездом Шабулина. Строительство будет осуществляться в два этапа и по новой технологии тощего бетона. В этом году будет произведено переустройство коммуникаций – водопровода, канализации, электросетей, газопровода, создано полотно дороги – земляная насыпь. В течение осени этого года и зимы 2018 года насыпь будет отстаиваться естественным путем, и уже в строительном сезоне будущего года начнутся работы по созданию твердого покрытия. Проект предусматривает создание двух тротуаров вдоль дороги, которые будут совмещены с велодорожками. Об этом сообщила заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем сегодня брифинге.