Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
06.03.2017, 15:31
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Актуально
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Куйбышевское шоссе в Рязани начнут приводить в порядок

Проходящую под дорожным полотном теплотрассу вынесут наружу, шоссе будет оснащено всеми современными средствами безопасности. Вместе с новым дорожным покрытием здесь будут установлены светофоры «Т7» (их применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов), искусственные неровности, сигнальная маркировка, знаки на флуоресцентной пленке. Примечательно, что с целью сбережения зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог принято решение крепить дорожные знаки на кронштейнах. Об этом и других планах по ремонту дорог Рязани рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем сегодня брифинге. Подробности читайте в завтрашнем номере газеты «Рязанские ведомости».

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19:41
В Рязанской области закрыли пешую ледовую переправу
19:18
Рязанский самбист Михаил Полянсков выступит на Чемпионате Европы-2017
19:10
Рязанские лыжники заняли 15-е место среди команд 36 российских регионов в финале VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр
19:04
Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
18:59
В администрации города Сасово Рязанской области рассмотрели вопросы ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности
17:59
На пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня
17:49
Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с вдовами и матерями погибших при исполнении служебного долга военнослужащих
17:47
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
17:28
В рязанском фестивале «Роснефть зажигает звезды» приняли участие 60 специалистов
16:47
Руководитель одного из сельхозпредприятий Рязанской области не выплатил работникам зарплату
16:20
Девять студентов рязанских вузов получили билеты на концерты за участие в «филармонической гимнастике»
16:00
В феврале на «горячую» телефонную линию минздрава Рязанской области поступило 258 звонков
15:37
В Рязанской области минсельхоз формирует базу выпускников, заинтересованных в трудоустройстве на предприятия АПК
15:31
Куйбышевское шоссе в Рязани начнут приводить в порядок
15:31
В этом году в Рязани начнется строительство новой дороги
15:30
В Дирекции благоустройства города Рязани создан собственный асфальтобетонный завод
15:28
В списке ямочного ремонта рязанских дорог 115 участков
15:22
Рязанская область получит федеральные средства на строительство газовых и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах
15:16
За неделю в Рязанской области появились на свет 216 малышей
14:50
За неделю в Рязанской области огнеборцы ликвидировали 6 пожаров
14:45
Жительница Рязани незаконно зарегистрировала в своем доме гражданку Узбекистана
14:37
Рязанский областной театр драмы представит весеннюю премьеру по одной из самых веселых пьес А.Н. Островского
12:34
Международный конкурс «Солнечный зайчик» в Рязани завершился концертом с танцами в зале
12:26
Золотые хиты прозвучали на рязанской сцене в исполнении современного баритона
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