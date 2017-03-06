Куйбышевское шоссе в Рязани начнут приводить в порядок

Проходящую под дорожным полотном теплотрассу вынесут наружу, шоссе будет оснащено всеми современными средствами безопасности. Вместе с новым дорожным покрытием здесь будут установлены светофоры «Т7» (их применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов), искусственные неровности, сигнальная маркировка, знаки на флуоресцентной пленке. Примечательно, что с целью сбережения зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог принято решение крепить дорожные знаки на кронштейнах. Об этом и других планах по ремонту дорог Рязани рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем сегодня брифинге. Подробности читайте в завтрашнем номере газеты «Рязанские ведомости».