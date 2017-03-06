В Рязанской области минсельхоз формирует базу выпускников, заинтересованных в трудоустройстве на предприятия АПК

В марте министерство сельского хозяйства и продовольствия области совместно с министерством образования области при участии Рязанского регионального отделения Российского союза сельской молодежи в средних профессиональных учебных заведениях аграрного профиля проводят встречи по трудоустройству с учащимися выпускных и предвыпускных курсов. На минувшей неделе встречи прошли в Клепиковском, Кораблинском, Пронском и Спасском районах.

Кроме того, работающие молодые специалисты поделились своим опытом участия в программах поддержки, сообщили в региональном минсельхозе.

По итогам встреч с учащимися будет проведено анкетирование, на основании которого планируется сформировать базу выпускников, заинтересованных в трудоустройстве на предприятия АПК.

Сегодня прошла встреча в Кадомском технологическом техникуме. До конца месяца представители регионального минсельхоза и РССМ посетят еще 9 учебных заведений: Скопинский электротехнический колледж, Михайловский техникум имени А. Мерзлова, Шиловский агротехнологический техникум, Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш, Сараевский многофункциональный колледж, Ряжский технологический техникум, Старожиловский агротехнический техникум, Шацкий агротехнологический техникум. Во встречах принимают участие представители Рязанского государственного агротехнологического университета.