Девять студентов рязанских вузов получили билеты на концерты за участие в «филармонической гимнастике»

Учащиеся Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Рязанского медицинского университета им. Павлова и Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина зарядились на весну во время гимнастики с артистами филармонии. Танцоры балета Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова ежегодно проводят такие «весенние зарядки» в учебных заведениях и на предприятиях города.

Всего в «филармонической гимнастике» приняли участие около 300 юношей и девушек. Артисты балета показывали различные упражнения и следили за тем, чтобы студенты выполняли их правильно. Разминки проходили под аккомпанемент фортепиано. В итоге самые активные и ловкие ребята получили пригласительные на двоих на предстоящие концерты филармонии. В каждом вузе таких счастливчиков оказалось по трое.

Традицию «филармонической гимнастики» коллектив учреждения перенял от советской производственной гимнастики. Совместное выполнение упражнений под музыку укрепляет коллективы и настраивает на дальнейшую продуктивную работу. В прошлые годы в акции принимали участие студенты высших учебных заведений и сотрудники предприятий-партнеров филармонии – строительной компании «Зелёный сад» и Рязанского картонно-рубероидного завода.

Фото пресс-службы Рязанской филармонии