Руководитель одного из сельхозпредприятий Рязанской области не выплатил работникам зарплату

Возбуждено уголовное дело

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что в отношении генерального директора одного из сельхозпредприятий Михайловского района возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, с ноября прошлого по февраль этого года генеральный директор при наличии прибыли у предприятия частично не выплатил заработную плату 49 работникам предприятия на общую сумму около 2 миллионов рублей. При этом сам гендиректор вознаграждения получал.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и работа, направленная на установление всех обстоятельств преступления. Специалисты делают все необходимое, чтобы задолженность по заработной плате была погашена. Расследование уголовного дела продолжается.