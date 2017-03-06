В рязанском фестивале «Роснефть зажигает звезды» приняли участие 60 специалистов

За звание лучших они боролись в восьми творческих номинациях. Победители отборочного тура в трех возрастных категориях представят Рязань на следующем этапе конкурса, где поборются за выход в финал фестиваля.

Ежегодный конкурс помогает раскрыть творческий потенциал работников Рязанской нефтеперерабатывающей компании и их детей, позволяет продемонстрировать мастерство и таланты. Предварительно для конкурсантов организовали репетиции, с ними работали педагоги, подбирались костюмы. Свое мастерство участники представили в номинациях: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Хореография (эстрадный танец)», «Хореография (народный танец)», «Инструментальный жанр», эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, «Отражение (фото)», «Отражение (рисунок)».

В жюри отборочного тура вошли выдающиеся деятели искусств Рязани и Рязанской области. Они отобрали наиболее достойных и талантливых. Победители и призеры отборочного тура отправятся на зональный этап фестиваля «Роснефть зажигает звезды», который пройдет в Москве в конце мая.