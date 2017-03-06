Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с вдовами и матерями погибших при исполнении служебного долга военнослужащих

Встреча проходила в региональном Фонде поддержки семей Героев Советского Союза и Героев России. Инициативу пригласить врио губернатора и провести подобную встречу проявил президент фонда, Герой Советского Союза Альберт Слюсарь, за что его глава региона искренне поблагодарил.

В начале встречи Альберт Евдокимович сообщил о том, что такие праздники в фонде проводятся регулярно не только в канун 8 Марта, но и по другим поводам. Также Альберт Слюсарь с гордостью рассказал Николаю Любимову о том, что Рязанская область по количеству героев лидирует в стране. 384 рязанца были удостоены этого почетного звания только в годы Великой Отечественной войны. Одиннадцать участников войны получили Золотую Звезду Героя уже в послевоенное время. Также в нас 67 полных кавалеров ордена Славы, 144 Героя Социалистического Труда.

По словам Альберта Слюсаря, Фонд поддержки семей Героев Советского Союза и Героев России был создан в 1998 году, когда в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе появились среди рязанских военнослужащих и Герои России, и погибшие. Надо было помогать семьям. Тогда объединили тех, чьи мужья и сыновья погибли в Афганистане и на Северном Кавказе. Фонд пополнялся за счет добровольных пожертвований рязанских предприятий.

Глава региона Николай Любимов пообещал вдовам и женам погибших, что их никогда ни страна, ни Рязанская область не забудут.

Хотелось бы сказать абсолютно понятные слова, что ваших мужей и детей никакие добрые слова и подарки не заменят, - сказал, обращаясь к собравшимся, Николай Любимов. - Мы будем делать все необходимое, чтобы ваша жизнь была максимально, насколько это возможно в наших условиях, комфортной, чтобы вы чувствовали, что мы не забываем ни ваши семьи, ни ваших детей и мужей.

Глава региона поздравил женщин с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта, пожелал, чтобы всегда в их душах была любовь и их окружали хорошие люди, здоровья, добра, улыбок и весеннего настроения всегда.