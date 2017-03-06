Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
06.03.2017, 17:59
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Экономика
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На пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня

Сайт правительства области сообщает, что в субботу, 4 марта, на ярмарках выходного дня свою продукцию на 310 местах представили 190 товаропроизводителей. На ярмарку привезли 9,4 тонны мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 16,4 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 8,7 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12,4 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 11 марта.

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