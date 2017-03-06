В администрации города Сасово Рязанской области рассмотрели вопросы ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности

Заместитель главы администрации города Нелли Гайдова провела рабочее совещание по вопросу внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности территорий города Сасово.

По словам Нелли Гайдовой, сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – вопрос ею выживания. Будут инвестиции – будет развитие реального сектора и, как следствие, экономический подъем. В городе Сасов, как и на всей территории Рязанской области, процессы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности будут достигаться путем внедрения целевых моделей.

Речь идёт об упрощении получения разрешения на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, о постановке недвижимости на кадастровый учёт, присоединении к электросетям, подключении к газу, теплу и воде, а также о привлечении инвестиций и работе с инвесторами.

Современные целевые модели разработаны на основе лучших региональных практик и содержат обязательные целевые показатели (сроки, стоимость, количество процедур). Целевые модели будут использованы для формирования муниципальных и региональных "дорожных карт" по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года.