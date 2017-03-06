Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Наши спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на министерство молодежной политики, физкультуры и спорта, соревнования проходили накануне в Республике Чувашия. В их рамках состоялся Кубок России, а также Первенство страны. По итогам состязаний рязанские спортсмены завоевали 4 медали. По результатам Кубка России в дисциплине «толкание ядра» обладательницей «золота» стала заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Она является спортсменом-инструктором регионального Центра спортивной подготовки, ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово и тренируется на базе ДЮСШ «ЦСК». Второе место занял мастер спорта России Александр Спицин (ДЮСШ «Орион» г. Рязани), третье – кандидат в мастера спорта России Василий Корепанов (ДЮСШ «ЦСК»).

По итогам Первенства России в беге на 800 метров серебряным призером стал Максим Чичулин (ДЮСШ «Орион» г. Рязани).